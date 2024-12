Feste nel Golfo. Apre il Villaggio di Babbo Natale

Il Natale entra nel vivo: oggi alle 16.30 all’ex Casello Idraulico verrà inaugurato il Villaggio di Babbo Natale. Il Villaggio di Babbo Natale sarà presente per tutto il periodo delle festività e ospiterà grandi e piccini, allietando le giornate dei visitatori con la musica live di Pietro Dragoni di Radio Diffusione Follonica, animazione e un angolo "Truccabimbi". Sarà presente anche un piccolo punto ristoro con zucchero filato, pop corn, tacos e vin brulè. All’interno dell’ex Casello Idraulico, saranno presenti i volontari del Comitato Cri con specialità dolciarie natalizie.

A rallegrare le vie cittadine ci penserà la musica di Radio Diffusione Follonica trasmessa in filodiffusione, con le hit del momento, gli evergreen della musica italiana e internazionale, che possono essere ascoltate anche in streaming sul sito della radio www.radiodiffusionefollonica.it. Inoltre, sempre oggi inizieranno i mercatini di Natale.

Infatti, fino alla vigilia di Natale in via Amorotti saranno posizionate sedici bancarelle dove si potrà acquistare oggettistica fatta a mano a tema natalizio. Saranno presenti anche sei casette di legno della Pro Loco di Follonica, installate in Piazza Sivieri fino al 6 gennaio, che ospiteranno alcuni negozi locali di oggettistica natalizia. Domani, invece, spazio ad uno spettacolo di intrattenimento con le bolle di sapone a cura dell’artista Mia Balocchi.

Come sempre la giornata sarà accompagnata dalla musica di Radio Diffusione Follonica. A seguire, in piazza Sivieri si terrà un tipico gioco della tradizione natalizia, la gara di Panforte: a turno si lancia il classico dolce e chi arriva più vicino al bordo del tavolo prende il punto. Se il panforte esce dal tavolo il tiro è nullo. La gara sarà riproposta mercoledì 27 e il 4 gennaio. Si prosegue venerdì alle 17 con la dimostrazione della scuola "Let’s Dance" e l’esibizione dei cantanti della scuola di musica Vocal Sound di Marlen Laddaga.