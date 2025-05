Feste di Sant’Erasmo. Street food e regate

Porto Ercole accoglie la 52esima tappa della nona edizione dell’International Street Food. E oggi è anche il turno delle regate remiere. Le festività di Sant’Erasmo entrano nel vivo e, da oggi fino a lunedì con orario continuato dalle 12 alle 24, si arricchiranno della manifestazione itinerante di cibo di strada organizzata da Alfredo Orofino, "Il re dello street food", presidente dell’Associazione Italiana Ristoratori di Strada in collaborazione con ColleVenti e il patrocinio del Comune di Monte Argentario. I food truck più rinomati d’Italia, con il loro cibo di strada, accoglieranno i visitatori con cucine internazionali e autentiche tradizioni gastronomiche regionali provenienti da ogni angolo del Paese. A Porto Ercole si potranno gustare, tra le tante specialità: hamburger di Chianina, di Fassona, gli arrosticini, le olive all’ascolana fatte a mano, il caciocavallo impiccato, la Puccia pontina, il pulled pork, la cucina siciliana, il kurtos ungherese, le patate ripiene, il fish and chips, la pizza napoletana, la cucina gluten free, la pizza fritta, le fritture di pesce, le bombette pugliesi, la cucina tunisina.

Non mancheranno i birrifici artigianali italiani, europei e internazionali, per accompagnare al meglio le prelibatezze gastronomiche. Saranno presenti numerosi ristoranti itineranti e chef esperti.

"Fare tappa in una località così suggestiva e ricca di fascino ci riempie di soddisfazione – sottolinea Alfredo Orofino –. Porto Ercole, con la sua vivacità e il legame con la tradizione gastronomica del territorio, è il luogo perfetto per accogliere la nostra carovana di sapori dal mondo. Porteremo format innovativi, nuove proposte culinarie e sorprese pensate per coinvolgere grandi e piccoli. Il nostro obiettivo è offrire a ogni tappa un’esperienza indimenticabile, e siamo certi che anche a Porto Ercole l’entusiasmo del pubblico renderà l’evento speciale".

Oggi sarà anche la giornata dedicata alla Regata Remiera dei Quattro Forti. Quella dei più giovani scatterà alle 18.15 su sei vasche, mentre quella dei più grandi alle 19.15 con dieci vasche da 2720 metri da percorrere. Le festività in onore di Sant’Erasmo si concluderanno lunedì con la tradizionale processione e i fuochi artificiali, mentre domani si esibiranno in piazza Roma i Matia Bazar.

Andrea Capitani