Festambiente, si alza il sipario. A Rispescia il "mondo possibile"

Taglio del nastro oggi alle 17.30 a Rispescia per l’edizione numero 36 di Festambiente che andrà poi avanti fino a domenica con tutte le giornate ad ingresso gratuito. Alla giornata inaugurale saranno presenti, tra gli altri, il presidente nazionale dell’associazione ambientalista, Stefano Ciafani; Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana; Antonfrancesco Vivarelli Colonna, sindaco di Grosseto e Erika Vanelli assessore all’Ambiente del Comune di Grosseto. Nell’ambito della cinque giorni, sui palchi dedicati ai dibattiti lo spazio sarà dedicato al contrasto all’illegalità ambientale, ad agroecologia, agrivolotaico, economia circolare, aree protette, buone pratiche territoriali e progetti per comunità sempre più green.

Come sempre, una parte importante sarà riservata agli spettacoli: oggi alle 22.30 sul palco saliranno la Banda Osiris (nella foto) e il filosofo della scienza Telmo Pievani.

"Molto più di un semplice festival – dice Angelo Gentili, responsabile dell’evento –, Festambiente rappresenta una vera e propria celebrazione della battaglia ambientale. Con oltre trent’anni di storia alle spalle, questo evento è diventato un punto di riferimento a livello nazionale per la promozione di stili di vita sostenibili e per l’educazione ambientale. Ogni anno, migliaia di visitatori si riversano nella Maremma per partecipare a questa festa che coniuga divertimento e riflessione, arte e consapevolezza ecologica. L’edizione di quest’anno promette di essere particolarmente ricca e diversificata, con un programma che spazia dai concerti di artisti di fama nazionale e internazionale a workshop e conferenze. Tra i protagonisti della scena musicale i Modena City Ramblers, noti per il loro impegno sociale e ambientale, Valerio Lundini, artista poliedrico che porterà il suo inconfondibile stile e umorismo sul palco di Festambiente con i Vazzanikki, Piero Pelù e Ginevra Di Marco con il progetto musicale di Francesco Magnelli “Stazioni lunari”. E poi il filosofo della scienza, Telmo Pievani, con la Banda Osiris e i Quartiere Coffee che sul palco festeggeranno il loro ventesimo compleanno con ospiti del calibro di Tonino Carotone, i Mellow Mood, I matti delle Giuncaie e molti altri".

Molti gli appuntamenti che metteranno al centro la Maremma, esplorando e raccontando il suo ruolo come esempio di sostenibilità ambientale e valorizzazione del territorio. La discussione si concentrerà sulle caratteristiche uniche di questo territorio, noto per la sua biodiversità e le iniziative all’insegna della sostenibilità già in atto, come il Distretto Biologico della Maremma Toscana.