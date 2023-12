Festa del liceo, beve troppo e va in coma etilico

Momenti di grande apprensione per un ragazzo finito in coma etilico per aver bevuto troppo durante la festa di Natale organizzata dagli studenti del Liceo classico di Grosseto.

Tutto è accaduto giovedì sera, serata nella quale era stata fissata la festa dei liceali in un locale fuori città. Durante la serata, però, uno degli studenti si è sdraiato sul divano e alcuni suoi compagni si sono resi subito conto che non stava bene. Pallido in volto e senza neache la forza di rispondere alle domande. Come se fosse privo di conoscenza.

E’ partita la richiesta di aiuto al "118" e nel locale è arrivato il personale medico che ha subito capito quale fosse la causa del malore: abuso di alcol e coma etilico. Dopo le prime cure prestate nell’immediatezza, il ragazzo è stato portato in Pronto soccorso dove i medici hanno proseguito le cure.

Dopo aver trascorso la notte in osservazione, ieri mattina le sue condizioni erano migliorate.