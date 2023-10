Ferrovia, sottopassi e ponti a Grosseto: progetti e idee

"Prospettiva Grosseto, Tv9 per la città" la rubrica settimanale di Giancarlo Capecchi sarà dedicata stasera al tema "la città divisa in due dalla ferrovia".

Si parlerà del vecchio progetto di collegare con un ponte via della Pace e via Collodi, della sistemazione dell’area del Consorzio Agrario nata negli anni ‘30 del secolo scorso e che necessita di progetti utili, ed è indispensabile con i suoi tre ettari, per la valorizzazione della Grosseto fuori dalle Mura.

E i sottopassi? Ne parleranno l’ex sindaco Alessandro Antichi (durante il suo mandato fu avanzata l’idea del ponte che scavalcasse la ferroria), il presidente degli ingegneri maremmani Enrico Romualdi, l’architetto Sara Lotti, il presidente regionale Ance Rossano Massai.

L’inizio della trasmissione è alle 21.15.