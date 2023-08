FdI: Gavorrano, rifiuti ovunque: le strade sono una pattumiera

"Il biglietto da visita che residenti e turisti del comune di Gavorrano si sono ritrovati davanti anche per questa estate, purtroppo è sempre lo stesso. Strade con ai bordi rifiuti di ogni genere abbandonati, cassonetti stracolmi di immondizia e maleodoranti, e molto altro". A lanciare il grido d’allarme sono Roberta Grazioli, presidente circolo Fratelli d’Italia "Gavorrano Tricolore" e Gina Redi, responsabile ambiente del circolo stesso. "Cambia sindaco e giunta comunale – commentano Grazioli e Redi – ma la musica dal punto di vista ambientale e raccolta rifiuti, per i gavorranesi è sempre la stessa: incuria, sporcizia e decoro urbano lasciano ancora molto a desiderare in ogni frazione, con rifiuti, anche ingombranti, abbandonati ovunque".

"Un esempio su tutti è quello che riguarda la strada della Menga, nei pressi della frazione di Potassa, dove a bordo strada da mesi, se non da anni, sono ammucchiati rifiuti ingombranti di ogni tipo e natura. Ma quello che ancor più risalta agli occhi, è che chi di competenza non abbia ancora provveduto alla loro rimozione. Per non parlare poi delle varie frazioni e località del comune, dove la prima cosa che notiamo è quella di cassonetti per la raccolta dei rifiuti (sicuramente insufficienti come quantità e dislocazione), spesso rotti e stracolmi di immondizia e maleodoranti. Habitat ideale per ratti, animali selvatici e quant’altro. Anche i vari parchi adibiti a verde non sono meno per incuria e degrado. Molto spesso notiamo aiuole piene di erbacce e fieno, invece che fiori, con panchine ricoperte di foglie secche e sporcizia varia". "Questa, purtroppo, è la situazione ambientale nella quale i cittadini e turisti del comune di Gavorrano si ritrovano a fare i conti giornalmente. Chiediamo a sindaco e giunta – chiudono Roberta Grazioli e Gina Redi – che battano un colpo al fine di un cambiamento di rotta. In questo degrado Gavorrano non può più stare".