Fai d’Autunno. Scarlino scopre due gioielli

Questo fine settimana si rinnova in tutta Italia l’appuntamento con le giornate "Fai d’Autunno", l’ evento che il Fai dedica al patrimonio culturale e paesaggistico d’Italia con l’apertura eccezionale di 700 luoghi inaccessibili, o poco noti, in oltre 350 città. Protagonista dell’evento in Maremma è il territorio di Scarlino con due itinerari: la visita del borgo, sulle tracce della nobile famiglia pisana degli Appiani, che ha governato questo territorio quando faceva parte dello Stato di Piombino; e la splendida Terra Rossa e alla sua pirite.

"Siamo veramente molto orgogliosi di questa due giorni organizzata dal Fai – dice la sindaca di Scarlino Francesca Travison –. Nel nostro territorio abbiamo dei veri e propri gioielli culturali e ambientali che meritano di essere conosciuti e apprezzati. L’affresco Sozzi Sabatini e meraviglioso: l’opera di restauro, voluta da Andrea Sozzi Sabatini, restituisce a Scarlino e alla Maremma un vero e proprio capolavoro. Terra Rossa è un altro gioiello poco conosciuto nel nostro territorio: è la porta di accesso al Parco delle Costiere, area protetta dove si trovano Cala Martina, Cala Violina e Cala Civette ed è una testimonianza del passato, quando le miniere erano in funzione. Invitiamo tutti a partecipare e a diventare soci del Fai che, con tante iniziative, fa conoscere le meraviglie italiane".

"Gli itinerari sono stati pensati per dare la possibilità a chi lo desidera di partecipare ad entrambi – spiega Maria Pia Vecchi, capo delegazione del Fai della provincia di Grosseto – nella stessa giornata, facendone uno al mattino e uno nel pomeriggio, sia il sabato che la domenica".

Per partecipare, non è richiesta la prenotazione, basta recarsi ai due banchini del Fai che sono stati allestiti a Gavorrano, in piazza Garibaldi, e a Terra Rossa, ai Portiglioni. Le visite, nel caso del primo itinerario, partiranno ogni mezz’ora gruppi di venti persone. Prima partenza alle 9.30 e l’ultima alle 17, con orario continuato. Per il secondo itinerario a Terra Rossa, la prima partenza sarà alle 11 e l’ultima alle 16.30. È richiesto un contributo libero a partire da 5 euro.

Steven Santamaria