Executive Meeting 2023 a Capalbio: ministro Zangrillo e futurologo Mattiello

Executive Meeting 2023: a Capalbio oggi e domani di scena la due giorni di Challenge Network. Dati, scenari e nuovi trend, dall’intelligenza artificiale generativa, alla riqualificazione degli ex percettori del reddito di cittadinanza, ai programmi di meaningful per attrarre i giovani talenti. E’ l’appuntamento annuale di Challenge Network, società di consulenza specializzata nella formazione che mette in rete i Ceo e i direttori Hr delle grandi e medie aziende italiane. Ad aprire la giornata di domani sarà il ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo (nella foto), che illustrerà le misure messe in campo dal ministero per la formazione dei dipendenti e per l’inserimento di nuove figure professionali, in risposta allo sviluppo della digitalizzazione delle funzioni e delle attività. Con lui ci sarà il sindaco Gianfranco Chelini.

Oggi alle 18.30 sarà invece il futurologo Alberto Mattiello, direttore del Future Thinking Project di Wunderman Thompson, che nel suo keynote speech dal titolo "Tutto Dappertutto Tutto Insieme Ora" delineerà la mappa tecnologica dell’arena competitiva nei prossimi anni, punto di partenza per ogni organizzazione sia pubblica che privata, per affrontare quella che potrebbe essere la più grande rivoluzione nel mondo del lavoro dei nostri tempi.