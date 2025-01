Ex Sitoco, i tempi della bonifica: "Entro l’estate lavori conclusi"

Definito il cronoprogramma dei lavori per i lavori di demolizione all’interno della ex Sitoco che è stato consegnato dalla società "Laguna Azzurra" in seguito all’ordinanza firmata dal sindaco Andrea Casamenti.

"Completate le operazioni di apprestamento del cantiere – dice Casamenti – che sono consistite nella pulizia dell’area, nell’installazione di fabbricati provvisori necessari al cantiere e dei servizi igienici, nell’allestimento di recinzioni e altre opere, anch’esse provvisorie, e nel trasporto di macchinari e attrezzature".

Il prossimo intervento, comunica la società, consisterà nella bonifica della copertura del "fabbricato H" dai materiali contenenti amianto. "L’inizio della seconda fase – prosegue il primo cittadino – è previsto per il 3 febbraio e si protrarrà per 10 giorni, al termine dei quali l’intero fabbricato H risulterà demolito e i resti smaltiti. La terza fase, che è prevista fra il 14 e il 28 febbraio, secondo quanto comunicatoci da Laguna Azzurra, prevede lo smaltimento della porzione crollata del fabbricato J".

L’operazione più lunga, 73 giorni a partire dal primo marzo, riguarda la demolizione controllata dello stesso "fabbricato J": "Una volta conclusa la demolizione – dice ancora il sindaco – saranno effettuate le operazioni di smaltimento, il tutto entro la fine di maggio".

"Siamo molto soddisfatti – conclude Casamenti – che, dopo la mia ordinanza, la proprietà dell’area ex Sitoco si sia immediatamente attivata per la messa in sicurezza e bonifica dei luoghi e che, rispettati i tempi tecnici e ottenuti i necessari permessi, si arrivi già entro l’estate al completamento dell’intervento".