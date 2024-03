Evento con esperti. Informazione e prevenzione

Come da tradizione, anche quest’anno il Lions Club Alta Maremma guidato dal presidente Dario Francesconi ha organizzato un incontro dedicato alla medicina, dal titolo "Endocrinologia e Nutrizione Clinica: servizi offerti e patologie trattate nell’Asl Sud Est Toscana". Relatori sono stati Valentina Culicchi, direttore dell’Uosd di Nutrizione Clinica della Asl, e Marco Capezzone direttore dell’Uosd di Endocrinologia presso dell’ospedale Misericordia di Grosseto.

La dottoressa Culicchi ha messo in evidenza come la Nutrizione clinica, che è quella branca della medicina che si occupa della prevenzione, della diagnosi e del trattamento di tutte quelle patologie legate all’assunzione e all’assorbimento dei nutrienti, sia sempre più presente nei percorsi di cura di diverse malattie, vascolari, oncologiche e metaboliche. Si esplica prevalentemente in due ambiti: da un lato la terapia della malnutrizione derivante da una malattia, dall’altro nelle cosiddette malattie croniche non trasmissibili come obesità, diabete, malattie cardiovascolari e sindrome metabolica. ICapezzone ha spiegato invece come l’Endocrinologia abbia diversi ambiti di competenza che vanno dalle malattie tiroidee, alla diabetologia, all’andrologia, alle patologie del metabolismo osseo e all’obesità. In particolare nell’ospedale Misericordia di Grosseto sono attualmente attivi l’ambulatorio della tiroide e i più recenti ambulatorio andrologia e ambulatorio obesità (quest’ultimo in collaborazione con la Nutrizione clinica. Ognuno di questi ambulatori prevede sia prime visite che visite di controllo e il paziente è seguito passo dopo passo: accettazione, prelievi ematici per il dosaggio degli ormoni, ecografie, eventuali aghi aspirati tiroidei, compilazione della cartella clinica, referti. Gli interventi di entrambi i relatori hanno suscitato tantissimo interesse e numerose sono state le domande di richiesta di approfondimento soprattutto sul tema obesità e in particolare sulla terapia farmacologica per la cura di questa patologia cronica, ed hanno evidenziato queste eccellenze sanitarie presenti nel nostro nosocomio grossetano.