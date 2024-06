1Doppio appuntamento a Castiglione. Oggi visita guidata al "Giardino Viaggio di Ritorno", il Parco d’Arte contemporanea del bio-architetto Rodolfo Lacquaniti (nella foto). A partire dalle 21 sarà possibile scoprire la nuova opera "Il cacciatore di stelle" con un brindisi. Domani invece, per i "Venerdì in giallo", la rassegna promossa della biblioteca "Calvino" per ricordare l’attore Gino Cervi nei 50 anni dalla scomparsa, alle 18 all’Orto dei Frati della chiesa di San Giovanni Battista, Andrea Vitali presenta "Sua eccellenza perde un pezzo" dialogando con Fulvia Perillo.