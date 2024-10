Eventi culturali. La "Settimana della Bellezza"

Torna, giovedì 24, con la sua nona edizione, "La Settimana della Bellezza". Si tratta di un evento di evangelizzazione attraverso i linguaggi delle arti e del pensiero, organizzato dalla Diocesi di Grosseto con la fondazione Crocevia e la coorganizzazione del Comune di Grosseto. Tema di quest’anno: "Dalle ferite la Speranza". "Sì – confermano Marcello Campomori, responsabile dell’ufficio diocesano per la cultura, e don Pier Mosetti, presidente della Fondazione Chelli – questa nona edizione sarà spalmata lungo un arco temporale che da ottobre ci condurrà fino ad aprile 2025, in pieno anno giubilare. Raccogliendo, il mandato del vescovo Giovanni – continuano – che desiderava sperimentare una formula che non centrasse tutto in un unico periodo, abbiamo impostato un programma dilatato durante l’anno pastorale, partendo da ottobre". Ed ecco proprio il programma di ottobre. Giovedì 24 alle 16.30 in Cattedrale, l’arcivescovo di Siena e presidente della Cei Toscana, terrà l’incontro sul tema "Il senso cristiano della sofferenza" quindi alle 18 presiederà la Messa. Alla Multisala Aurelia Antica, alla 21, "The Quiet Girl", proiezione del film e dibattito con Alessio Brizzi, esperto di cinema. Venerdì alle 10 all’aula magna del Polo universitario grossetano "Scientia reddit opus pulchrum: per l’unità tra scienza e discipline umanistiche". Gli studenti incontrano il professor Giorgio Benedek. Alle 17 a Banca Tema, alla sala Marraccini "Scientia reddit opus pulchrum. Il rapporto tra scienza e fede, incontro pubblico col prof. Giorgio Benedek. Sabato 26 alle 10 "Preghiera in cammino" nel Parco della Maremma con fra’ Matteo Brena, comissario di Terra Santa della Toscana. Alle 10 alla Sala Friuli, "Max Mandel. Sguardi di luce". Gli studenti incontrano: Max Mandel, fotografo; Giovanni Gazzaneo, presidente di Fondazione Crocevia e coordinatore di Luoghi dell’Infinito; Mauro Papa, direttore del Polo Allllle Le Clarisse. Alle 15.30 alla Scuola Madonna delle Grazie "Alimentate la mente con gioia" incontro per i bambini e le famiglie con fra Adriano Appollonio-Mago Magone. Domenica 27 alle 17 alla Sala Friuli: "Il luogo della cura: esperienza di umanità e di speranza. Incontro con Mariella Enoc.