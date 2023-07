Estate ricca di eventi Dai festival musicali alle manifestazioni della tradizione locale

Associazioni, contrade e Comune hanno organizzato un calendario di eventi ricco di appuntamenti. L’estate a Castel del Piano è sinonimo di festival musicali, eventi culturali, naturalistici e tradizionali. Tra conferme e nuovi format, il comune guidato dal sindaco Michele Bartalini si affaccia ai mesi più caldi con una programmazione che vede importanti ritorni, come ad esempio il Gora Summer Festival (3-6 agosto) che torna a far rivivere grazie alla musica e agli incontri culturali il Parco dei Cigni, oppure la storica Notte Bianca (18 agosto). Le quattro contrade che coinvolgono migliaia di persone, oltre alle feste titolari e oltre agli eventi della settimana del Palio delle Contrade hanno in programma, ognuna la sua festa. Si parte con il Woodstock Party (dal 7 al 9 luglio) organizzato dalla contrada Poggio nel centro storico, in piazza Bellavista. Per i tre giorni di festa, aperitivo e musica live. Sempre la contrada Poggio, il 18 e 19 agosto organizzata la ‘Festa del baccalà’. Tornando alle contrade, il 15 e 16 luglio, il Borgo ha in programma la Festa Country, due giorni tra musica, camminate ed escursioni in e-bike. Dal 20 al 23 luglio, all’interno del Piazzone è in programma la Festa della Birra, organizzata dalla Contrada Monumento e anche in questa occasione non mancheranno occasioni di divertimento e degustazioni di piatti squisiti. La contrada delle Storte – che di recente ha inaugurato la nuova sede in via del Fattorone – dall’11 al13 agosto ha in programma la Sagra della Pasta. Non mancano gli eventi nelle frazioni. A Montenero d’Orcia torna una nuova edizione di Birragustando. L’evento è organizzato dalla pro loc locale e si svolge dal 21 al 23 luglio, in programma concerti di musica live, degustazioni di birre e stand gastronomici. L’evento si svolge nella suggestiva cornice del Parco pubblico, un luogo incantevole con una terrazza panoramica unica sulla Val d’Orcia. Come da tradizione, non poteva mancare anche quest’anno il concerto dei Cardellini del Fontanino, l’appuntamento è il 18 agosto in piazza Garibaldi. Spazio anche alla cultura con la mostra in sala consiliare "Acqua di Toscana" (dal 29 luglio al 12 agosto) e al cinema, con Cineciolum (1 luglio – 31 agosto). Per scoprire tutti gli eventi e avere maggiori informazioni contattare la nuova Pro Loco di Castel del Piano.