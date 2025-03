Esperienze di lavoro. Ne parlano le donne

"Donne e creatività: esperienze lavorative a confronto" è il titolo dell’incontro in programma domani alle 16.30, alla biblioteca comunale di Massa Marittima, promosso dalla Commissione comunale per le Pari Opportunità, in collaborazione con il Comune di Massa Marittima, in occasione della Giornata Internazionale della donna che in Maremma ha visto tante iniziative dal nord al sud della provincia. Le testimonianze di alcune donne lavoratrici del territorio offriranno spunti di riflessione su come l’esperienza e il talento possano contribuire a una maggiore equità di genere nel contesto lavorativo. Interverranno al convegno: Maria Angela Gucci, assessora alle Pari Opportunità di Massa Marittima, Ambra Fontani, presidente della Commissione comunale per le Pari Opportunità, Anna Landolfi, Bianca Mazzinghi, Consuelo Cappelli, Irene Lorenzi, Letizia Bartoli, Lucia Montomoli. "L’iniziativa che intende focalizzare l’attenzione sull’affermazione della donna nei contesti lavorativi – afferma Ambra Fontani, presidente della Commissione Pari Opportunità - parlando di sfide, ostacoli e opportunità".