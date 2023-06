Esami di Maturità, Ansia e tensione per i ragazzi di Grosseto

"Sono emozionatissima – dice Ginevra Pellegrini, studentessa dell’istituto Agrario –. Il primo step è stato fatto. Ho optato per la traccia di attualità. Ora ci aspetta domani un’altra prova molto impegnativa con economia. Speriamo che questi esami finiscano presto. Continuerò con gli studi, ma ancora non ho scelto una facoltà".

"Questo è un passo molto importante perché è la fine di un percorso durato tanti anni – dice Joseph Antonio Ratto –. L’emozione è tanta anche per questo motivo. Ora vedremo come è andata questa prima prova ma sono abbastanza tranquillo. Ora testa alla seconda prova. Ho frequentato l’Agrario professionale, continuerò gli studi ma mi dedicherò all’informatica".

"Sono molto emozionata – dice Caterina Basili –. Spero che la prima prova sia andata bene. Le tracce erano un po’ particolari. C’erano autori che, durante l’anno, non siamo riusciti a fare e approfondire. Però tutto sommato penso che il tema sia andato bene, ho scelto la traccia d’attualità sulla lettera al ministro Bianchi. Da ora penso alla seconda prova. Ho frequentato l’Alberghiero, quindi la materia da affrontare sarà alimentazione e cucina. Dopo la maturità, vorrei lavorare in questo settore, ma mai dire mai per un eventuale università".

"Io ho frequentato il liceo Classico – dice Lisa D’Antonio –. La prima prova è andata bene, mi aspettavo molto peggio e pensavo fosse più difficile. Ho scelto la traccia d’attualità riguardante l’articolo di Marco Belpoliti. Ho molta ansia, invece, per la seconda prova, che non sarà facile. Per quanto riguarda il futuro, ho già fatto il test per ingegneria edile e appena uscirà farò anche quello di architettura. Poi sceglierò".

L’ansia e la tensione per tutti questi ragazzi è più che normale.

Ma dopo questa prima giornata intensa, lo sanno anche loro, il tanto atteso traguardo è sempre più vicino.

Stamani la seconda prova che, ovviamente, sarà diversa da scuola a scuola.

S.S.