Erminio Sinni in concerto alla Fonderia: appuntamento al 6 maggio

Sarà Erminio Sinni, il vincitore di una precedente edizione di The Voice Senior e con un passato a Sanremo il protagonista della serata del 6 maggio alle 21.15 al Teatro Fonderia Leopolda di Follonica. Il cantante di origine gavorranese, con forti legami affettivi anche a Follonica, porterà il suo concerto "Erminio canta Sinni", con Gianluca Capitani alla batteria, Marcello Domenichi alla chitarra e alle tastiere, Ruggero Maoloni al basso ed Emanuel Elisei ai fiati. Lo spettacolo traccia un percorso emozionale che alterna i brani di Sinni con quelli dei più grandi cantautori italiani che esaltano il pubblico in un coro congiunto. Tra i tributi inseriti, i brani di Mia Martini, Dalla e Cocciante. Erminio a 12 anni inizia al Conservatorio Pietro Mascagni di Livorno lo studio del pianoforte e già all’età di 18 anni inzia a vivere e lavorare a Roma, suonando e cantando nei migliori locali della capitale. I biglietti sono in vendita online su www.adarte.18tickets.it e allo Iat di via Roma 49.