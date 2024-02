Elezioni provinciali. Presentate due liste. Si rinnova il Consiglio ma non il presidente

Elezioni di secondo livello con voto ponderato, ovvero non votano tutti i cittadini, ma soltanto i sindaci e i consiglieri in carica al momento del voto, e il "peso" del voto dipende da quale Comune gli amministratori rappresentano, essendo più "pesanti" le Amministrazioni con più cittadini. Questo è il voto per il rinnovo del Consiglio provinciale che si terrà domenica 17 marzo a Palazzo Aldobrandeschi dalle 8 alle 20, e subito dopo avverrà lo spoglio. E ieri è scaduto il termine ultimo per presentare le liste, che sono due: una di centrosinistra (che attualmente detiene sia la maggioranza del Consiglio che il presidente, nella persona di Francesco Limatola) e una di centrodestra. Da notare che in entrambe le liste si presentano soltanto due consiglieri uscenti. Nella lista del centrosinistra si ripresentano infatti il sindaco di Capalbio Gianfranco Chelini, che è anche l’attuale vicepresidente della Provincia e Valentino Bisconti della lista "Alternativa Orbetello". Nella lista di centrodestra si ricandidano due esponenti di Fratelli d’Italia: Guendalina Amati consigliere comunale ad Arcidosso e Danilo Baietti, consigliere comunale a Follonica. Ma ecco nel dettaglio le due liste. La lista del centrosinistra si chiama "La provincia in Comune" ed è composta dai seguenti candidati: Gianfranco Chelini (sindaco di Capalbio), Valentino Bisconti (consigliere comunale di "Alternativa Orbetello"), Ciro Cirillo (consigliere comunale Pd Grosseto), Marco Balocchi (consigliere comunale Cinigiano) Monica Fanciulli (Consigliere comunale Pd Santa Fiora), Aibla Danushi (consigliere comunale Pd Monterotondo Marittimo), Francesca Mondei (consigliere comunale Pd Gavorrano), Bice Ginesi (Sindaca di Scansano), Lorenzo Rossi (consigliere comunale Civitella Paganico), Lorenzo Balestri (Consigliere Pd Massa Marittima).

La lista di centrodestra si chiama invece "Per la nostra provincia" ed è composta dai seguenti candidati: Guendalina Amati (consigliere comunale Fratelli d’Italia di Arcidosso), Danilo Baietti (consigliere comunale FdI di Follonica), Walter Capitani (consigliere comunale Lega di Monte Argentario), Amedeo Gabbrielli (consigliere comunale di Forza Italia Grosseto), Catia Galeazzi (consigliere comunale Forza Italia di Campagnatico), Carla Minacci (consigliere comunale Nuovo Millennio Grosseto), Angelo Pettrone (consigliere comunale Nuovo Millenniodi Grosseto), Alfiero Pieraccini (consigliere comunale Grosseto gruppo misto ex Lega), Paola Ricci (consigliere comunale Castel del Piano), Michele Vaiani (consigliere comunale Fratelli d’Italia di Monte Argentario). Un’ultima annotazione: in entrambe le due liste non c’è nessun candidato della zona sud dell’entroterra maremmano (Manciano, Pitigliano, Sorano, Castell’Azzara, Roccalbegna e Semproniano).