Edilizia in ripresa "Piano operativo e Pnrr potrebbero dare nuove opportunità"

Mauro Carri, direttore di Ance Grosseto (Associazione nazionale costruttori edili), illustra il processo evolutivo del settore edile negli ultimi anni, con una prosepettiva sul futuro. "Nei primi anni del 2000 – dice Mauro Carri – abbiamo avuto un forte calo dell’occupazione, sia nell’imprese pubbliche che nell’edilizia privata, che ha comportato una diminuzione sia delle imprese iscritte alla Camera di commercio, che quelle iscritte alla Cassa edile della provincia di Grosseto. Il settore dei lavori pubblici, fino al 2015 circa, presentava una riduzione sia degli appalti che del loro valore, a livello nazionale, regionale e territoriale. In particolare, ci sono state difficoltà nell’ambito degli interventi dei lavori pubblici nell’edilizia verticale". "Questa – continua – è sempre stata un’industria di compensazione nell’ambito delle crisi programmatiche ed economiche e con l’aumento delle risorse stanziate dai vari Governi, sono aumentati, nell’ambito dei lavori pubblici, le opportunità di intervento. In quest’ultimo anno ci stiamo riprendendo, dopo un periodo di difficoltà durante la pandemia. Questo brutto periodo, in realtà, iniziò già nel 2016, con l’introduzione del nuovo codice degli appalti, poiché sono emerse delle incertezze normative e una costante riduzione dei finanziamenti pubblici, mentre per quanto riguarda le imprese locali, c’è stata una minore opportunità di...