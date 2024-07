Ecco "Lirica in Piazza", un cast stellare. Tre opere di Puccini e una di Mascagni

Il Comune di Massa Marittima presenta il cast completo di "Lirica in Piazza 2024", l’appuntamento imperdibile con l’opera lirica in programma dal 3 al 5 agosto nella bellissima piazza Garibaldi. Sarà un cast stellare, con grandi artisti, quello di questa 37° edizione, sul 100° anniversario dalla morte di Giacomo Puccini, uno dei più importanti compositori italiani, a cui Lirica in Piazza dedica 3 opere. Questo il programma: il 3 agosto andrà in scena Tosca di Giacomo Puccini, per la regia di Katia Ricciarelli; il 4 agosto doppio appuntamento con Suor Angelica di Giacomo Puccini per la regia di Anna Aiello e a seguire Cavalleria Rusticana di Pietro Mascani per la regia di Linda Ocone, con la speciale partecipazione di Michele Placido (nella foto) che recita Giovanni Verga. Gran finale lunedì 5 agosto: in scena Madama Butterfly di Giacomo Puccini. Note di regia di Cecchi Paone. Inizio degli spettacoli alle 21.15. Le opere andranno in scena sul sagrato della Cattedrale duecentesca di San Cerbone in un contesto magico. Gli artisti saranno accompagnati dall’orchestra internazionale della Campania diretta dal maestro Leonardo Quadrini e dal coro Giuseppe Verdi di Roma, direttore artistico del coro, Marco Tartaglia e maestra del coro Anna Elena Masini. Pianista di sala e accompagnatore Franco Capozzi. Maestro collaboratore Veaceslav Quadrini Ceaicovschi. "Lirica in Piazza è certamente l’evento più longevo, identitario e iconico, che lega il nome di Massa Marittima all’opera lirica ormai da 37 anni – commenta la sindaca Irene Marconi –. Sarà un’edizione ricca di talenti: dai tecnici alle maestranze, dai professori d’orchestra ai cantanti, ai musicisti e ci regalerà grandi emozioni".