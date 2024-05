Ecco "La Pia in Dante" di Sergio Landi. Presentazione del volume alla Libreria QB

La Pia in un libro: quello di Sergio Landi edito da Effigi che sarà presentato oggi alle 18 alla libreria QB di Grosseto (piazza Pacciardi). "La Pia in Dante", questo è il titolo del libro, arriva dopo "Dante tra Amiata e Maremma" e "Dialoghi nella Commedia" e in questo nuovo testo l’autore propone una nuova lettura della Pia dantesca. Ad introdurre il libro Fulvia Perillo, presidente di "Letteratura e Dintorni".

Se per la cultura popolare, Pia, fu ed è simbolo di vittima femminile della sopraffazione e del potere, la poesia di Dante dalle "Rime" alla "Vita Nuova" fino alla "Divina Commedia", ce la fa scoprire come un’ombra persistente nelle profondità dell’animo del Poeta. La cronaca dei fatti è avara di verità storica, nonostante le diverse e insistite insinuazioni, ma la psicologia del Poeta che esce dalle pieghe dei suoi versi è una fonte inesauribile di indagine. In questo cammino ci hanno accompagnato le note di Sabrina Rota specialista in psicologia clinica. Dopo la ricerca spesso affannosa e senza esito del chi sia la Pia si è aperta la strada al che cosa rappresenti nell’immaginario allegorico di Dante e del suo Metaverso.

Ecco che tra la irrisolta attribuzione ai Tolomei o ai Malavolti si presenta, intrigante e semplice, la Pia in Dante, eterno mistero e suggestione.