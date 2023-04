Ecco la "Festa di Primavera per Enrica"

Spegne 40 candeline, il Comitato per la Vita, associazione che, da sempre, si occupa di raccogliere fondi da donare all’ospedale Misericordia, per contrastare il tumore. Tante le iniziative proposte dal Comitato per la Vita per sostenere le proprie attività dal Mercatino dei Ragazzi alla Befana del Comitato fino alla Festa di Primavera, che da quest’anno è dedicata alla memoria di Enrica Tognazzi, la presidentessa che ha guidato il Comitato per 17 anni e che è morta nel 2019. La Festa di Primavera sarà inaugurata oggi alle 10 e proseguirà per tutta la giornata di domani. Piante, fiori, alberi in vaso coloreranno per due giorni piazza Dante e piazza Duomo. Nei due giorni ci saranno anche i ragazzi dell’Istituto Agrario con le loro piante e un’esposizione di quadri da parte della "Scuola Arte e Studio". "Non ci spaventa certo questa Primavera che tarda a riscaldare la Maremma – dice il presidente Oreste Menchetti – oggi e domani saremo in piazza con le nostre piante e tanta allegria perché gli obiettivi che vogliamo raggiungere sono troppo importanti e non possono essere rimandati. Vogliamo acquistare strumenti e un software da donare all’unità operativa di Radioterapia del Misericordia per ridurre gli effetti collaterali della cura. Valore di mercato 54.000 euro".