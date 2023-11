Ecco il podcast : "Mafia Aut Alza il volume"

È nato "Mafia Aut – Alza il volume" un podcast creato i ragazzi e le ragazze del gruppo scout Agesci "Follonica 2" in collaborazione con Radio Arcobaleno, web radio dell’omonima cooperativa sociale di Follonica e dedicato all’approfondimento del tema della mafia partendo dalla figura di Peppino Impastato. Le attività rientrano nel progetto "Diritto di Transito" selezionato dall’impresa sociale "Con i Bambini" nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. I ragazzi e le ragazze hanno ideato e dato vita ad un prodotto audiovisivo: un podcast e un documentario. Dopo alcuni mesi di riprese e di montaggio, il progetto "Mafia Aut" è finalmente pronto per incontrare un pubblico più ampio. Sui canali social di Spazi Ragazzi è disponibile il trailer che anticipa la divulgazione del podcast. Ciascuna delle sei puntate che lo costituiscono verrà pubblicata di lunedì e verrà resa disponibile nella sua forma integrale sui canali web della cooperativa Arcobaleno.Nei primi mesi del 2024 sarà proiettato l documentario. Il primo appuntamento con il podcast "Mafia Aut -Alza il volume" è domani.