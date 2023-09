Ecco "Fiori in famiglia". Il volume illustrato da Daniela Iride Murgia La Biblioteca comunale di Castiglione ospita gli eventi dedicati al centenario della nascita di Italo Calvino. Oggi alle 17.30 presentazione del libro "Fiori in famiglia" di Elena Accati con illustrazioni di Daniela Iride Murgia. Una versione per ragazzi dell'intervista ad Eva Mameli, madre di Italo Calvino.