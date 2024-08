E’ stata inaugurata: "La Fabbrica dei Gusti". Previste assunzioni

Taglio del nastro per "La Fabbrica dei Gusti" il maxi ristorante che è stato inaugurato ieri in zona stazione, nell’ex mobilificio in via Trieste. Si tratta di un ristorante orientale dove vale la formula ormai consolidata del sushi "all you can eat": paghi una tariffa fissa e mangi quanto vuoi (a patto di finire tutto), bevande e dolci esclusi. Nel ristorante il personale si aggira sulle 30 persone: ad ora sono state portate da fuori ma il proprietario Stefano ci dice che sono previste assunzioni.