E in Tv Follonica diventa ’livornese’

Tanta la gente a traguardo ma anche quella che ha scelto di guardare la tappa dalla tv dove, nell’adrenalina di vedere la proria città nello schermo, i cuori si sono accesi anche per una svista di mamma Rai. All’occhio attento dei follonichesi non è sfuggita la scritta in sovrimpressione ‘Follonica (Li) accasandola livornese quando invece la provincia è Grosseto. Un qui pro quo che è rimbalzato subito sui social e su ‘Sei di Follonica se’. Corsa dei due mari che oggi riparte dal cuore della città per raggiungere Colfiorito dopo 239 km. In piazza XXV aprile vi sarà il palco dove, dalle 8.20 si potrà assistere alla cerimonia del foglio firma con la sfilata dei corridori, tra foto e autografi.