Due weekend pieni di visitatori per la mostra dedicata al Sassetta

Negli ultimi due weekend molti appassionati si sono recati al Museo San Pietro all’Orto per visitare la mostra dal titolo "Il Sassetta e il suo tempo. Uno sguardo sull’arte senese del primo Quattrocento. Nel primo weekend si sono registrati oltre 200 visitatori , a cui si aggiungono le oltre 150 presenze del venerdì su invito, in occasione dell’inaugurazione. Nel weekend appena trascorso i visitatori sono stati invece 110. Gli orari di apertura sono dalle 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 18. Inoltre, tutti i mercoledì, fino al 10 aprile, si terranno le visite guidate, dalle 17 alle 18, su prenotazione, a un costo ridotto di 8 euro, grazie al contributo del Comune. "L’apertura è andata molto bene – commenta Irene Marconi, assessore comunale alla Cultura – 200 visitatori nei primi due giorni di apertura, per un museo piccolo come il nostro non sono poca cosa, considerando anche che siamo a marzo. Inoltre stiamo chiudendo il catalogo della mostra e prossimamente lo presenteremo al pubblico".

"La mostra – aggiunge la direttrice dei Musei massetani Roberta Pieraccioli – ha anche un valore scientifico: per la prima volta viene dedicato un lavoro monografico al Sassetta e al suo contesto e nel catalogo saranno pubblicati i risultati di questo studio. E’ importante ricordare che un evento di questa portata ha bisogno di contributi e che è sempre aperto l’Art bonus regionale e nazionale, con il quale è possibile sostenere la mostra".