Due esperti internazionali d’arte in visita alla mostra del Sassetta

Hanno organizzato una doppia visita a Siena e a Massa Marittima sulle tracce del ‘400 senese, due dei massimi studiosi dell’arte europea e senese del Rinascimento: Keith Christiansen, curatore onorario del Metropolitan Museum di New York e Carl Brandon Strehlke, conservatore emerito del Philapelphia Museum of Art. I due noti storici dell’arte hanno visitato al Museo di San Pietro all’Orto di Massa Marittima, la mostra "Il Sassetta e il suo tempo. Uno sguardo all’arte senese del primo Quattrocento", accompagnati dal curatore. Keith Christiansen e Carl Brandon Strehlke hanno fatto un giro per la Città di Massa Marittima, fermandosi a lungo all’interno del prezioso museo di San Pietro all’Orto dove hanno potuto ammirare i capolavori del Sassetta e di altri artisti del suo tempo, grazie a questa bellissima mostra, visitabile fino al 14 luglio.

Tra le opere in esposizione anche l’importante inedito della Madonna con Bambino, proveniente dalla Chiesa di Molli. Christiansen è stato eletto nel 2009 presidente del Dipartimento di Pitture "John Pope-Hennessy" del Metropolitan Museum of Art di New York, di cui è membro dello staff curatoriale da quasi 40 anni. Il suo nome è legato ad un lungo elenco di esposizioni dedicate all’arte Europea ma va ricordato anche che ha vinto il premio Alfred H. Barr Jr nel 1988, con la mostra dedicata al Rinascimento della Pittura Senese 1420 – 1500. Strehlke è conservatore emerito del Philadelphia Museum of Art per il quale ha pubblicato, nel 2004, il catalogo della "Pittura Italiana 1250- 1450". Ha curato e introdotto mostre sull’arte fiorentina e senese del Rinascimento, Beato Angelico, Pontormo e Bronzino.