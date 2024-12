Doppio colpo nella notte. Vetrina sfondata e poi la fuga con la cassaforte smurata

Doppio furto con le stesse modalità nella notte fra domenica e ieri commesso ai danni dei supermercati Conad di via Scansanese (foto a sinistra), in città, e di Massa Marittima (foto a destra). Tecnica da ladri professionisti: prima hanno usato un furgone come ariete per sfondare una vetrata, poi hanno agganciato le cassaforti con dei robusti tiranti e le hanno divelte a forza di "strattoni" fino a far saltare le piastre che le tenevano ancorate al pavimento. Dopo di che le hanno caricate sul furgone e se ne sono andati. Le immagini delle telecamere di sorveglianza hanno ripreso tutte le fasi dell’"assalto" e adesso i video sono stati consegnati ai carabinieri che dovranno cercare di risalire all’identità dei banditi.

A Massa Marittima la banda ha utilizzato un Fiat Ducato rubato poco prima nel piazzale della ditta proprietaria. I ladri, dopo aver abbattuto uno dei paletti messi a protezione delle vetrine, hanno sfondato la vetrata del negozio e sono entrati nella attività commerciale. Si sono diretti, non verso le casse, ma nel locale che custodisce la cassaforte che, una volta smurata, è stata caricata sul furgone . Allarme scattato e telecamere, piazzate sia all’interno che all’esterno del supermercato, che hanno ripreso tutto. Il colpo è stato messo a segno intorno all’una e il blitz è durato pochissimi minuti. Il supermercato Conad di Massa Marittima è stato inaugurato alla fine del 2020 ed è questo il secondo furto. In mattinata un’impresa specializzata ha dato inizio ai lavori di ripristino della vetrata di ingresso.

Stesso copione nel punto vendita di Grosseto, in via Scansanese. Anche qui vetrata sfondata con un furgone, cassaforte smurata e caricata su un veicolo e poi la fuga.

Non è una tecnica nuova, questa. Ad ottobre, infatti, a subire la stessa identica sorte furono i supermarket Conad di Rosignano e Cecina, anche in questo caso due colpi nella stessa notte.

