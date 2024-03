Donne di mare al Circolo Nautico

Donne di mare e tango al Circolo Nautico e della Vela Argentario. Si avvicina la festa internazionale della donna e il comandante Daniele Busetto, oggi al Circolo Nautico e della Vela Argentario della Marina di Cala Galera, nel weekend conclusivo del 47esimo Campionato Invernale di Vela, ricorderà nella conferenza "Donne di Mare" le tante protagoniste nella storia del pianeta acqueo, dalle regine alle piratesse, dalle ammiraglie alle comandanti di transatlantici, dalle scrittrici e divulgatrici alle protettrici del suo ambiente. Permetterà di conoscere meglio il ruolo delle donne in mare e per il mare, per una maggiore riflessione sulla presenza femminile in ambito marittimo e portuale. Alla fine della serata, che inizierà alle 18,30, l’investitura con il blazer Artemare Club di un’altra importante donna di mare e l’esibizione dei maestri campioni di danze argentine Tiziana Pagliuca e Sergio Santi della scuola Blue Moon di Grosseto.