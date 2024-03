Donna investita in città. Scontro frontale a Manciano

Incidente stradale ieri in via Podgora. Una donna, mentre era in sella alla bici, è stata investita da un’auto sbattendo la testa. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia municipale per stabilire la dinamica dell’incidente e il personale sanitario della Misericordia per soccorrere la donna. la donna è stata trasportata in ospedale ma non è in pericolo di vita. Un centauro di 50 anni invece è caduto dalla moto ieri mattina in via degli Atleti a Porto Santo Stefano. L’uomo è stato trasferito all’ospedale Misericordia di Grosseto. Le sue condizioni non sono gravi: per lui diverse escoriazioni ma niente fratture. Sono intervenuti l’ambulanza Misericordia di Porto Santo Stefano e i carabinieri che si stanno occupando della dinamica.

Tre persone sono rimaste invece ferite in un incidente avvenuto la notte tra mercoledì e ieri sulla strada di Follonata che si trova nella zona delle Colline del Fiora. Lo scontro frontale è avvenuto vicino Saturnia, nel comune di Manciano, e ha coinvolto due auto. Dei tre feriti due ragazzi residenti fuori provincia sono stati soccorsi e trasportati al pronto soccorso dell’ospedale di Orbetello per accertamenti. Intervenuti il 118 di Manciano, vigili del fuoco e carabinieri per chiarire la dinamica.