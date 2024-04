Donna aggredita in strada. Bloccato un ragazzo di 25 anni

Momenti di grande concitazione ieri mattina per un ragazzo di 25 anni di nazionalità nigeriana che ha dato in escandescenze. Intorno alle 9, in via Mozambico, si è avvicinato ad una donna che stava passeggiando da sola e dopo aver pronunciato parole incomprensibili le ha dato uno schiaffo, tendando poi di prenderla a calci. L’intervento di alcuni passanti lo ha fatto fuggire. Poco dopo, però, nel parcheggio del centro commerciale ha iniziato a prendere a calci un’auto e il proprietario ha chiamato i carabinieri che lo hanno bloccato e portato in caserma. La donna aggredita, invece, nel frattempo era stata accompagnata in ospedale in forte stato di choc. Dopo gli accertamenti è stata dimessa.