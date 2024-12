Doni natalizi per sostenere: "La Farfalla"

Oggi e domani e poi ancora sabato 14 e domenica 15 sono presenti i mercatini di Natale in piazza Socci, per sostenere l’associazione La Farfalla, nel centro storico e saranno aperti con orario continuato, dalle 10 alle 19.30. Qui è possibile acquistare, per farne dono a Natale, i cosiddetti Farfallizi, Bellissimi "paraspifferi", poi Natività, oggetti da appendere e da decoro: i Farfallizi sono tantissimi, cuciti interamente a mano dalle volontarie insieme ad alcune signore che si sono unite al gruppo. È inoltre possibile prenotare i pensieri tramite whatsapp alla signora Roberta Cipriani al numero 348.8132394 oppure direttamente in sede a Villa Elena in via Cimabue a Grosseto.