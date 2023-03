Disco verde in Consiglio Approvati bilancio e programma delle opere

Approvati dal Consiglio il bilancio di previsione 20232025 e il programma triennale dei lavori pubblici. Il bilancio è formato da 4 componenti: il bilancio di parte corrente, questo si compone di circa 37 milioni di euro, il bilancio investimenti, che ha un peso di circa 18 milioni e mezzo di euro, le partite finanziarie, che valgono 7 milioni e i servizi per conto terzi, che hanno un valore di 9 milioni e 200 mila euro. Persono riportate le spese che l’Ente sostiene per le opere pubbliche. Follonica ha 24 milioni di euro di entrate tributarie e 9 milioni e 500 mila euro di entrate extra tributarie. Circa metà delle entrate tributarie sono dovute all’Imu. Altri 7 milioni e mezzo di euro derivano invece dalla Tari e sono tutti completamente destinati al pagamento di raccolta e smaltimento rifiuti. "Abbiamo circa 16 milioni e mezzo di risorse che verranno spese e utilizzate per la città nel 2023 – ha spiegato il vicesindaco Pecorini –. Si tratta di opere che abbiamo scelto, condiviso e finalizzato in base agli obiettivi di governo che ci siamo dati. Il piano è finanziato da quattro grandi pilastri del bilancio, che sono gli oneri di urbanizzazione, e la nostra previsione 2023 parte da circa 1 milione e 300 mila euro, poi abbiamo l’avanzo dell’ente, sempre di 1 milione e 300 mila euro, e poi i finanziamenti Pnrr e Fesr, insieme ad altri fondi nazionali. Ultima, ma non per importanza, è la tassa di soggiorno, che conta circa 670 mila euro".