"Diritti di segreteria elevati. Il Comune li abbassi"

Diritti di segreteria con importi troppo elevati e il capogruppo di "Noi per Gavorrano", Andrea Maule (nella foto), attacca l’amministrazione comunale. " Gavorrano sappiamo bene che l’imposta di soggiorno è la più alta in assoluto in tutta la Maremma, così come lo sono gli oneri di urbanizzazione, o la Tari e molto altro ancora. Imposte e tasse esose, esagerate, che gravano quotidianamente sui cittadini. Di ciò ci siamo occupati più e più volte, e torniamo a farlo parlando di diritti di segreteria. Con una mozione, il nostro gruppo consiliare chiede al sindaco ed alla giunta di intervenire per ridimensionare l’importo di questa tassa". Poi Maule elenca una serie di certificazioni confrontando gli importi che vengono richiesti a Massa Marittima e Roccastrada mettendo in evidenza come in quelle realtà le cifre richieste siano decisamente più modeste di quelle che si richiedono a Gavorrano. "Alla luce di questa notevole differenza – conclude ‘No per Gavorrano’ – e tenuto conto che i cittadini gavorranesi sono già vessati con tariffe, tributi ed imposte davvero esose, la mozione impegna il sindaco, in sinergia con gli uffici preposti, a ridimensionare gli importi dei diritti di segreteria, rendendo così i servizi maggiormente accessibili. Un piccolo passo, un piccolo sforzo, da parte di un’amministrazione troppo spesso abituata a frugare nelle tasche dei cittadini per far quadrare il bilancio".

Roberto Pieralli