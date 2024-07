Difesa delle dune. Legambiente e buddisti uniti

Il progetto "Ecosistema Duna", sostenuto dai fondi dell’8 per mille dell’Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai, ha preso il via con l’obiettivo di valorizzare e riqualificare il fragile sistema dunale della provincia di Grosseto. Iniziativa portata avanti da Legambiente Festambiente, l’azione mira a proteggere uno degli ecosistemi più vulnerabili e minacciati al mondo: le dune costiere. Per conciliare la protezione ambientale e lo sviluppo turistico sostenibile, il progetto prevede sia il ripristino delle aree degradate che una gestione integrata delle aree interessate. Focus del progetto l’Osservatorio della Duna, un’iniziativa tecnico-scientifica di monitoraggio ambientale. In collaborazione con enti pubblici, di ricerca e associazioni locali, verranno monitorati circa 20 km di fascia dunale. Sei aree particolarmente degradate saranno oggetto di interventi di riqualificazione attraverso la piantumazione di piante endemiche, migliorando la stabilità e la qualità ecosistemica della zona. Pilastro del progetto anche la formazione e la sensibilizzazione delle giovani generazioni. Le scuole saranno coinvolte in attività didattiche sia in classe che sul campo, con il monitoraggio e il ripristino ambientale delle aree pilota. Attraverso workshop e campagne di sensibilizzazione, il progetto mira a creare una gestione integrata della costa. Saranno organizzati laboratori didattici per bambini negli stabilimenti balneari, eventi sul litorale per promuovere attività compatibili con l’ambiente e un concorso fotografico sul tema "Duna e Biodiversità", le cui migliori foto saranno esposte a Festambiente. Appuntamenti mercoledì 31 al Bagno Moreno a Marina, venerdì 9 agosto Bagno la Lanterna Marina di Grosseto, domenica 11 agosto Camping Sans Souci a Castiglione.