Ragazza picchiata dalle coetanee fuori da un locale: spinte e calci, finisce al pronto soccorso

Grosseto, 23 gennaio 2024 – Una diciottenne picchiata da almeno tre coetanee fuori da un locale. La ragazza, ferita, è andata al pronto soccorso. Adesso c’è una denuncia alla polizia da parte della madre della ragazza, che ripropone una volta di più il tema della violenza fra i giovani.

Le protagoniste della vicenda, raccontata da MaremmaOggi, sono tutte ragazze. Che se la sarebbero presa per futili motivi con la diciottenne, che ha riportato tra l’altro anche la frattura di una costola.

La giovane ferita era andata con alcune amiche a mangiare una pizza. Poi appunto, la decisione di continuare la serata nel locale. Ma proprio fuori da quest’ultimo è stata prima apostrofata e quindi aggredita. Dopo la violenza, la ragazza è stata accompagnata al pronto soccorso.

Una vicenda per la quale adesso la madre della giovane vuole andare fino in fondo, con la denuncia alla polizia. Ferite fisiche ma anche nell’anima perché la ragazza difficilmente riuscirà a scordare una notte da incubo. Le aggressioni notturne tra giovanie specie nel centro storico grossetano sono purtroppo un fenomeno in questi ultimi anni in aumento. Così come in Maremma.

Lo scorso 24 dicembre un ragazzo è stato aggredito a Follonica fuori da un locale. Un vero e proprio agguato. Aggressioni che nascono per uno sguardo di troppo o una parola, un piede pestato inavvertitamente.