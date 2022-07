"La Newlisi ha patteggiato"

Grosseto, 1 luglio 2022 - Sulla vicenda del depuratore di S. Giovanni, la Newlisi spa fa alcune precisazioni. "La Newlisi ha presentato al Giudice richiesta di chiudere il procedimento con un patteggiamento, con l’obiettivo di porre fine quanto prima la questione. Istanza accolta poi dal Giudice nell’udienza del 5 maggio. La società non è stata condannata al termine di un dibattimento, che non è mai iniziato per Newlisi proprio perché ha scelto di chiudere prima con un patteggiamento. Il reato contestato all’ex Ad, che causerebbe l’automatica responsabilità amministrativa della Società, ad oggi non è stato accertato, il dibattimento che lo vede imputato è appena iniziato. Inoltre, nell’articolo prima si parla di impianto di depurazione, poi di digestore: in realtà la commessa di Newlisi riguarda l’impianto di trattamento fanghi".