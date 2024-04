Decreto flussi: zero lavoratori in Maremma

La provincia di Grosseto non usufruisce del Decreto Flussi. Si sono tenuti nella seconda metà di marzo, il 18, 21 e 25, i tre click day per quanto riguarda la Maremma. Ma, in provincia, nonostante le adesioni, non arriveranno lavoratori. Così ha deciso l’Ispettorato per il Lavoro, anche se i click day hanno avuto moltissime adesioni, con oltre 1700 richieste per i lavoratori stagionali (1726 per la precisione) e 829 per i non stagionali. Per il 2024 sono complessivamente 151.000 le quote di ingresso in Italia per lavoratori non comunitari, in particolare 61.250 per lavoro subordinato non stagionale e assistenza familiare, 700 per lavoro autonomo e 89.050 per lavoro subordinato stagionale. Alla Toscana sono stati attribuiti 2.268 posti per lavoro stagionale e 2.508 per lavoro subordinato e conversioni. In provincia di Grosseto, però, non arriveranno lavoratori stranieri per la stagione.