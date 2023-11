"Eri un talento fin da piccolo”: morte di Davide Renne, la sua Follonica in lutto

Follonica (Grosseto), 10 novembre 2023 – “Un talento fin da piccolo, fin dai banchi di scuola”. Follonica è in lutto per la morte di un suo illustre e giovane concittadino. Davide Renne, 46 anni, era il direttore creativo di Moschino. Aveva avuto un malore, poi le sue condizioni si sono complicate. Proprio da Follonica era iniziata la sua storia di stilista, davanti al mare.

Dopo tanti anni a Gucci, meno di un mese fa era stato annunciato come nuovo direttore creativo di Moschino appunto. Ma la sua storia era partita proprio dal Golfo di Follonica, che non aveva dimenticato. E’ ancora un ragazzino quando scopre la sua passione per la moda, disegnando continuamente abiti.

Lo ricordano gli amici, che adesso scrivono affranti su Facebook tutto il dolore per una morte improvvisa, che arriva come un fulmine a ciel sereno a Follonica. Dopo le superiori a Follonica, l’approdo al Polimoda di Firenze. E’ qui che definitivamente capisce quale sarà la sua strada.

Il primo grande incarico arriva per Gucci. Qui starà per vent’anni, diventando head designer per la linea donna. Lascia i genitori, il padre Albino e la madre Melina e la sorella Michelle, tutti abitanti a Follonica. Davide Renne era stato ricoverato in terapia intensiva dopo essere stato operato al cuore in seguito appunto a problemi. E’ deceduto in ospedale.