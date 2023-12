"Dati da valutare: c’è un malessere diffuso da non nascondere"

"Bisogna credere nei dati e avere fiducia nell’analisi attenta sulla qualità della vita". Inizia così Francesco Limatola, presidente della provincia di Grosseto. "Le tendenze preoccupanti che già da tempo fotografano la nostra realtà locale, attraversano infatti quasi tutti i segmenti definiti dall’indagine. Va molto male, anche se la percezione individuale non è così drammatica come ce la rappresentano le graduatorie. E allora? Ritengo sia, già da molto, venuto il tempo di affrontare i vari punti critici unendo le volontà comuni di vivere bene, di offrire qualità ai nostri figli e ai nostri ospiti". Secondo Limatola essere 99° su 107 su "Giustizia e sicurezza" è preoccupante per tutti e ciò avviene nonostante un impegno serio delle forze dell’ordine. Proprio questo dato così negativo è indicativo di un malessere diffuso non semplicemente di una criminalità dilagante. "Ma se la classifica è settoriale – chiude – le risposte sono inevitabilmente complessive e collegate".