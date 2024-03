Dalla Regione in arrivo 180mila euro per riqualificare il centro storico

Il Comune di Roccastrada è uno dei cinque Comuni maremmani a cui verranno finanziati i progetti dalla Regione Toscana, all’interno del bando del 2022 per i Comuni toscani sotto i ventimila abitanti a sostegno della qualificazione e valorizzazione dei luoghi del commercio e per la rigenerazione degli spazi urbani. Il progetto riguarda la riqualificazione di via di Mezzo a Roccatederighi, che prevede il rifacimento di pavimentazioni e sottoservizi, dell’importo complessivo di 250mila euro di cui 180mila euro finanziati dalla Regione Toscana. Il contributo è stato ottenuto su una misura relativa alla valorizzazione dei luoghi del commercio, grazie alla presenza del Centro commerciale naturale di Roccatederighi di recente costituzione. Con l’intervento sarà rimossa la pavimentazione esistente e realizzata una nuova pavimentazione in pietra di trachite, in linea con le caratteristiche costruttive del centro storico. Saranno realizzati nuovi sottoservizi come la rete fognaria, l’impianto di adduzione della rete idrica, l’impianto di rete elettrica e la predisposizione per l’impianto di pubblica illuminazione.