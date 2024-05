"Da Verrazzano". Giorno di festa

L’Istituto "Da Verrazzano", in occasione dell’anniversario dei 60 anni della sua nascita e dei 500 anni dell’arrivo di Giovanni da Verrazzano nella baia di New York, inaugura il simulatore di navigazione "Full Mission Bridge Mistral 4000". L’evento, organizzato con il patrocinio del Comune di Monte Argentario, della Provincia e della Fondazione "Giovanni da Verrazzano", si aprirà oggi alle 10 nell’auditorium ex Onmi di Porto Santo Stefano. Interverranno Luigi Cavallini, presidente della Fondazione "Giovanni da Verrazzano", e Marco Hagge, giornalista e scrittore autore del libro "Giovanni da Verrazzano Navigatore e gentiluomo". Dopodiché si terrà l’inaugurazione del simulatore, con una dimostrazione di una manovra eseguita dagli studenti. La mattina terminerà sul porto del Valle, con un aperitivo e con il pranzo in navigazione sulla Motonave Revenge. Il rinfresco sarà a cura dagli studenti dell’Istituto Enogastronomico "Del Rosso".