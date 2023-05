Croce rossa, ventisette volontari al corso per "truccatori"

Si è svolto nei locali del convento dei Frati Passionisti il corso per "truccatori" della Croce rossa con 7 istruttori e 27 frequentatori volontari Cri provenienti da tutta la Toscana, allo scopo di far acquisire specifiche tecniche di trucco, volte a rendere quanto più reale possibile la simulazione di un evento che produca fenomeni patologici o traumatici sulla persona per i relativi immediati interventi.

Il truccatore, nello specifico, crea in modo realistico l’aspetto esteriore dell’infortunato avvalendosi di specifiche tecniche e materiali di trucco per la preparazione della simulazione, allestimento della scenografia, organizzazione e coordinamento. Nello specifico, il corso ha creato in modo realistico l’aspetto esteriore di vari infortunati, avvalendosi di specifiche tecniche e materiali di trucco a disposizione, pianificando e gestendo una simulazione sia nella parte pratica sia operativa e nella gestione dei rapporti con il personale coinvolto.