Corso di Yoga per diventare istruttore di primo livello

2Partirà il prossimo 25 ottobre, il corso per istruttore di I° livello Yoga (250 ore), organizzato dal comitato provinciale Csen. Le lezioni si terranno in parte in presenza e in parte online. Per la parte in presenza, l’impegno dei corsisti sarà rappresentato in un percorso di 8 weekend, più uno dedicato all’esame finale in presenza, mentre le ore online saranno in totale 106.