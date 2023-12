La Compagnia di navigazione Corsica Sardinia Ferries assume personale di cucina, salacameraaccoglienza. In collaborazione con Prime Consulting S.r.l. società di formazione, organizza una selezione per l’accesso a un corso di formazione, finalizzato all’assunzione a bordo della flotta Corsica Sardinia Ferries, nella posizione di operatore di cucina e sala e camera. Il corso per la selezione di personale di cucina ha la durata di 7 giorni. Per il personale di sala e camera 15 giorni. Entrambi si svolgeranno a bordo di una nave della Compagnia, con partenza dal porto di Livorno. Avrà precedenza a chi ha il diploma di scuola alberghiera, o qualifica di operatore dei servizi di cucina o salabar, o esperienza almeno di un anno nella ristorazione e a chi ha il libretto di navigazione.

Superato il corso Prime aiuterà il candidato a ottenere il libretto di navigazione per imbarcarsi.

Inviare la domanda di ammissione alle selezioni a: [email protected] specificando le mansioni.