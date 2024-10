Corsi di sommelier organizzati da Ais

Come diventare sommelier, aprirsi a un mondo di nuove possibilità lavorative o semplicemente coltivate una passione con competenza e professionalità. A tutto questo e a molto di più rispondono i corsi organizzati dall’Associazione italiana sommelier (Ais) con il primo, il secondo e il terzo livello. "Seguire un corso professionale da sommelier Ais significa imparare a conoscere il mondo del vino, attraverso un viaggio nella storia, nella cultura e nella tradizione dei popoli. Sopratutto imparare a raccontarlo con un linguaggio comune a tutti", spiega la delegata Ais di Grosseto, Sabrina Diligenti (nella foto).

Le date e i corsi I corsi sono stati organizzati dalla delegazione maremmana anche a Seggiano e a Follonica. Il primo livello si tiene a Grosseto e a Seggiano. L’inizio delle lezioni a Grosseto è in programma lunedì 14 ottobre, alle 20.30, all’hotel Granduca. A Seggiano, invece iniziano martedì 29 ottobre, sempre alle 20.30, al ristorante La Scottiglia. Le lezioni si terranno con cadenza settimanale. Le lezioni per il secondo livello iniziano mercoledì 16 ottobre a Le Corti a Roselle, alle 20.30 mercoledì 6 novembre, sempre alle 20.30, a Follonica, al Mercato coperto. Il terzo livello è in programma a Follonica, al Mercato coperto, a partire da martedì 5 novembre, alle 20.30. Le lezioni Il corso per ogni livello è articolato in 15 lezioni. Al termine è previsto un quiz per ottenere il bonus formativo per il secondo e terzo livello, che invece si chiude con un esame scritto e orale per il conseguimento del diploma. Per informazioni e iscrizioni rivolgersi alla delegata Ais di Grosseto, Sabrina Diligenti, al numero 3394786463, o inviare una mail a [email protected]