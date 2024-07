Coriandoli fuori stagione. Torna il Carnevale estivo

Nella sede del Consiglio comunale è stata presentata l’ottava edizione del Carnevale estivo, che come ogni anno si svolge nel quartiere di Salciaina. L’evento si svolgerà venerdì 19 alle 21, quando i carri dell’edizione invernale 2024 degli otto rioni sfileranno sotto gli occhi dei follonichesi e dei turisti. L’Amministrazione dà il patrocinio e si dice pronta ad aiutare tutti i rioni per l’organizzazione della manifestazione. L’uscita estiva consente ogni anno di mostrare ai turisti l’appuntamento culturale ed artistico più importante e caratteristico della città, che deriva da una tradizione ultracinquantennale cittadina. Alla parata saranno presenti tutti gli otto rioni: Capannino, San Luigi, Cassarello, 167 Ovest Campi Alti al Mare, Centro, Chiesa, Senzuno, Zona Nuova e Pratoranieri. Quest’anno per la prima volta senza la presenza del compianto delegato dei rioni, presidente del Rione Cassarello, nonché padre del neo sindaco, Mario Buoncristiani. "Mi sento di ringraziare tutti i rioni da parte dell’interaAamministrazione – dichiara il sindaco Matteo Buoncristiani –. La sfilata estiva è molto faticosa per la sua organizzazione e per le spese che richiede. La manifestazione del Carnevale è molto importante per la nostra città e dobbiamo cercare di portarla avanti sempre, migliorando di anno in anno lo spettacolo che presentiamo. Ci tengo a ricordare all’Amministrazione Carnevale che devono vedere in me, una figura di riferimento su cui potere sempre contare".

"Il 19 luglio è una data particolare – aggiunge Cristiano Battisti dell’Associazione Carnevale –. Quel giorno sarà un mese da quando il nostro presidente storico se ne è andato. Ho lavorato come segretario dell’Associazione Carnevale, a stretto contatto con Mario, e ho potuto conoscere molte sue idee che da adesso mi impegnerò a portare avanti. Mario sarà sempre con noi, poiché è stato un punto di riferimento per il Carnevale follonichese da 40 anni. Nell’uscita estiva lo ricorderemo con un cartello in sua memoria con scritto ‘Ciao Mario’, con i colori del rione Cassarello. Noi sentiremo sempre la sua mancanza, ma andremo avanti per lui. Stiamo terminando la riorganizzazione amministrativa. Quest’anno la sfilata invernale 2025 che avrà inizio il 2 febbraio, sarà intitolata a Mario Buoncristiani". È stato infine consegnato al sindaco il primo numero della manifestazione del Carnevale del 1980, l’anno precedente all’entrata di suo padre Mario nel Carnevale follonichese.

Viola Bertaccini