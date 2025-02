Coriandoli e maschere in laguna. Torna il ’Carnevaletto da tre soldi’

ORBETELLOIn programma domani, con inizio sfilata alle 14,30 in Corso Italia, il secondo corso mascherato del Carnevaletto da tre soldi della cittadina lagunare. Il servizio di prevenzione e primo soccorso sarà curato e svolto, come ogni anno, dai volontari della Croce rossa italiana, Comitato della Costa d’Argento. L’evento del carnevale, molto atteso viene organizzato dall’ omonima Associazione, con la collaborazione, il patrocinio ed il contributo dell’ Amministrazione comunale. "Per questa domenica siamo prontissimi – ci ha detto il presidente Giorgio Stefanizzi – avremo un servizio per pagare l’ingresso on line, con il dispositivo pos, alla cassa di accesso nella Piazza Duomo. Libero ingresso per i ragazzi fino al 12 anni. E’ anche possibile prendere preventivamente un biglietto o presso la sede, al piano terra del Palazzo del Frontone di Talamone o sul sito del Carnevaletto, su internet. L’attesa è tanta per il secondo corso in maschera e con i sei grandi carri allegorici, speriamo di raggiungere come per l’uscita inaugurale le 6000 persone presenti ad Orbetello. E’ indubbio che questa manifestazione delle tradizioni popolari e folkloristiche locali, che coinvolge ogni anno decine di artigiani della carta pesta, sarte, elettricisti, artisti e pittori contribuisce a richiamare in un periodo ’turisticamente fermo’, centinaia e centina di visitatori nel centro storico di Orbetello".Michele Casalini