Cordoglio per Toscani: "Ha partecipato spesso al nostro Foto Festival"

"E’ stato davvero un giorno triste per Massa Marittima: la scomparsa del maestro Oliviero Toscani, genio della fotografia, personalità complessa e mai banale". Ha iniziato così la sindaca di Massa Marittima, Irene Marconi. "Oliviero Toscani ha avuto il merito di lasciare il segno nel mondo dell’arte e della comunicazione in tutte le parti del mondo, trattando temi sociali anche complessi, con uno sguardo talvolta provocatorio, in grado di scuotere le coscienze, attraverso un sapiente impiego dell’immagine come strumento di riflessione – ha aggiunto la prima cittadina della città del Balestro –. I massetani hanno avuto il privilegio di conoscere da vicino il maestro, in occasione della sua partecipazione a Massa Marittima a molte edizioni del Toscana Foto Festival, invitato dal Direttore artistico Franco Fontana". Oliviero Toscani teneva workshop molto frequentati, come quello del 2015 dal titolo provocatorio "Un autoritratto al giorno, per conoscersi meglio e imparare a mettere la macchina fotografica dietro la testa" che è stato molto apprezzato dal pubblico presente. "Contemporaneamente era possibile seguirlo nelle serate in cui affascinava il numeroso pubblico parlando di fotografia – ha proseguito Irene Marconi –. Momenti di grande valore culturale che hanno arricchito il nostro territorio e che oggi ricordiamo con gratitudine. A nome dell’amministrazione comunale e di tutta la cittadinanza, esprimo il più sincero cordoglio alla famiglia di Oliviero Toscani, a chi lo ha conosciuto e apprezzato. Sono contenta che nella sua vita ci sia stata anche un pezzo di Massa Marittima che non lo dimenticherà mai".