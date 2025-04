Cooperativa ’ I Pescatori’. Prodotti tipici e di qualità. Una ’vetrina’ per rilanciarli

Prodotti tipici lagunari protagonisti ieri nella Cooperativa dei Pescatori di Orbetello grazie alla presentazione – appunto – delle eccellenze culinarie locali. Una giornata promossa ed organizzata dal presidente de ’La Peschereccia’, Pier Luigi Piro, e da ’Laguna Art Factory’, con un evento nel quale hanno trovato spazio anche i vini trentini e ’Terre del Lagorai’.

Ospitata al Centro Degustazione dei Pescatori, ad Orbetello, l’iniziativa ha visto presenti alcuni chef di grande fama, quali Anna Maria Palma di ’Tuscia Scuola di Cucina’, il cuoco internazionale Emanuele Federici (titolare de ’La Bocca’ di Roma), oltre ad alcuni ristoratori di Castiglione della Pescaia, Grosseto e Firenze.

Con loro i rappresentanti di aziende, mense locali di ’Uscita di Sicurezza’ di Grosseto e i titolari dei supermercati Conad maremmani.

"Vogliamo rilanciare e valorizzare la laguna ed i suoi prodotti tipici – hanno detto Pier Luigi Piro e Chiara Serracchiani – e lo facciamo anche attraverso la presentazione e la valorizzazione di alcune eccellenze, come lo sono il cefalo ed i suoi prodotti lavorati, come i filetti affumicati o le ’gote rosse sfumate".

La degustazione, sotto la guida dei cuochi del Centro Degustazione de ’La Peschereccia’, dal tema ’Sfumature di cefalo e tradizione: incontro tra i professionisti del gusto e della tradizione’, è stata particolarmente prelibata e curata, proponendo anche filetti di celeta crudi e farciti, affumicati in salsa ed un panino tipico americano, ma ripieno di hamburgher preparato con pesce lavorato.

Una giornata che precede di poco le festività del ponte pasquale, per la quale ’I Pescatori’ con il proprio centro degustazione saranno aperti per presentare tutta una serie di piatti tipici e prodotti pescati in laguna e lavorati a mano nei laboratori della ’Peschereccia’.

L’evento di ieri, insomma, è stato uno spot utile a sottolineare ancora una volta quale sia la qualità dei prodotti della laguna e quale professionalità viene messa nella loro preparazione per essere serviti in tavola.

Michele Casalini